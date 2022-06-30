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Херсонский депутат заявил о покушении на него СБУ

Депутат херсонской Голой Пристани Ковалев завил, что СБУ совершила на него покушение

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Депутат херсонской Голой Пристани Алексей Ковалев сообщил о совершенном на него Службой безопасности Украины (СБУ) покушении. Его слова передает РИА Новости.

Бывший член парламентской фракции «Слуга народа» назвал подрыв его машины на минувшей неделе диверсией против него. На данный момент политик проходит лечение в Крыму. «Я жив, здоров и планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника», — заявил он.

По словам депутата, он планирует продолжить работу в сфере обеспечения комфортной жизни для жителей Херсонской области. Он также сказал, что будет работать в своем избирательном округе до официального окончания полномочий. «Мои недруги и те, кто планировал диверсию: не дождетесь», — заключил Ковалев.

Ранее на Украине депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опроверг сообщение о гибели в Херсонской области политика Алексея Ковалева.

22 июня стало известно, что в Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Он получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала.

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Алевтина Запольская
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