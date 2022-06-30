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Кремль прокомментировал ситуацию с задержанием Мау

Пескову неизвестно, доложили ли президенту Путину о задержании ректора РАНХиГС Мау

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли президенту России Владимиру Путину о задержании ректора РАНХиГС Владимира Мау. Его комментарий по ситуации приводит РИА Новости.

О задержании ректора РАНХиГС стало известно в четверг, 30 июня. По данным МВД, Мау проходит по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой о крупном мошенничестве. Силовики провели обыски у самого обвиняемого в крупном мошенничестве ректора, а также в кабинетах у ряда сотрудников вуза.

Песков, комментируя ситуацию, пояснил, что не знает общался ли президент России с представителями силовых структур по задержанию Мау.

Ранее в РАНХиГС заявили об оказании помощи следствию после задержания ректора.

Владимир Мау в 2010 году стал ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

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Анна Щербакова
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