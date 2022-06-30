Названа цель обновления дизайна 100-рублевой купюры

Экономист Сигал объяснил замену дизайна 100-рублевой купюры защитой от подделок

Центробанк анонсировал введение новых купюр еще несколько лет назад. Сперва были введены купюры нового дизайна номиналов в 200 и 2000 рублей, сейчас пришло время сторублевого номинала, поделился с «Лентой.ру» первый вице-президент «Опоры России», экономист Павел Сигал. Он также назвал цель, обновление дизайна купюр.

Ранее Банк России показал новую банкноту номиналом в 100 рублей, которая вводится в обращение с 30 июня. По информации регулятора, в обращение новые банкноты будут поступать постепенно, параллельно будут продолжать использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

«Регулярная замена дизайна купюр — это, прежде всего, естественная мера защиты от подделок, поскольку помимо самого дизайна в новых купюрах применяются новейшие защитные технологии. Устаревая со временем, именно защитные механизмы нуждаются в принципиальных изменениях, поэтому обновление дизайна купюр происходит достаточно регулярно», — рассказал Сигал.

От банков эти изменения потребуют обновления программного обеспечения анализирующего оборудования, а также систем проверки подлинности купюр, обозначил экономист, а от населения потребуется только принятие непривычного вида купюр, что обычно происходит достаточно быстро.

Презентацию обновленной 100-рублевой купюры анонсировали еще в январе. Тогда зампред ЦБ Михаил Алексеев говорил, что «знаковое» событие должно состояться в течение нескольких месяцев или недель. Позднее сроки выпуска сдвигались.