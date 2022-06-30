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Спорт

«Локомотив» назвал имя нового главного тренера

Немец Йозеф Циннбауэр стал новым главным тренером московского «Локомотива»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Йозеф Циннбауэр стал новым главным тренером «Локомотива». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

«Как мы и планировали, "Локомотив" усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении "Локомотива"», — прокомментировал назначение спортивный директор московской команды Томас Цорн.

52-летний немецкий специалист сменил на посту Заура Хапова, который работал с железнодорожниками с апреля 2022 года. Россиянин продолжит работу в тренерском штабе команды. Немецкий специалист Марвин Комппер также сохранит свое место и будет готовить футболистов к матчам.

С 2019 года Циннбауэр возглавлял «Орландо Пайретс» из ЮАР. Под его руководством клуб из Йоханнесбурга дважды стал бронзовым призером южноафриканской Премьер-лиги.

В сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место. В 30 матчах команда набрала 48 очков.

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