Анна Нетребко избавится от роскошной квартиры в Австрии

Певица Анна Нетребко выставила на продажу квартиру в Вене за 3,9 миллиона евро

Российская певица Анна Нетребко решила избавиться от жилья в Австрии. Артистка выставила на продажу роскошную квартиру в Вене за 3,9 миллиона евро, сообщает StarHit.

Желание Нетребко найти нового хозяина недвижимости продиктовано планами купить другое жилье в столице Австрии. Площадь выставленного на продажу объекта составляет 225 квадратных метров. Он состоит из двух соединенных квартир, которые вместе занимают два этажа.

На первом этаже имеются две гостиных, в одной из которых есть панорамное окно с видом на французскую церковь, просторная кухня, прихожая, спальня с гардеробной и две столовые. На втором — галерея, еще одна гостиная, спальня с ванной и паровая баня. Помещения оснащены кондиционером и системой отопления, в некоторых есть камин. Особенности экстерьера включают в себя расположенную на крыше террасу.

В апреле выяснились подробности о недвижимости за границей актрисы Ларисы Гузеевой. Ведущая шоу «Давай поженимся!» уехала из России и поселилась в Болгарии, где владеет квартирой в элитном жилом комплексе на курорте Солнечный Берег. Гузеева купила объект в 2012 году за 220 тысяч евро, его площадь составляет 165 квадратных метров.