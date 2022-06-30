Белый дом заявил об отсутствии у Путина причин видеть провокацию в усилении НАТО

Кирби: у Путина нет причин рассматривать усиление НАТО в Восточной Европе как провокацию

Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у России нет оснований рассматривать расширение НАТО на восток как провокацию. Об этом сообщает Bloomberg.

«У президента России [Владимира] Путина нет никаких причин рассматривать любые изменения численности сил НАТО на восточном фланге в качестве провокации», — сказал он. Представитель Белого дома подчеркнул, что «НАТО всегда был и будет оборонительным альянсом».

При этом Кирби пояснил, что причина увеличения инфраструктуры военно-политического блока на востоке заключается в «дестабилизирующем влиянии на континент», которое оказывает Москва.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.

29 июня, стало известно, что лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса. Согласно документу, главная цель Москвы — дестабилизировать страны на востоке и юге от стран-участников блока. При этом военно-политический блок не хочет конфронтации с Москвой и отказывается считать себя угрозой для нее.