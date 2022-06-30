В Германии оценили возможность работы «Северного потока» на полную мощность

Вице-канцлер Германии заявил, что сейчас «Северный поток» может поставлять 100% газа

Технические проблемы с основным газопроводом из России в Германию являются лишь предлогом, который «Газпром» использует для сокращения поставок газа в Европу, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает Reuters.

Сейчас «Северный поток» может работать на полную мощность и прокачивать 100 процентов газа в регион, оценил возможности газопровода Хабек. Вице-канцлер Германии назвал объяснение российской компании «оправданием, техническим предлогом».

«Мы ведем газовый торговый спор с [президентом России Владимиром] Путиным, и это не прекратится, даже если турбина действительно поступит из Канады», — рассказал Хабек. Он добавил, что технические специалисты, в том числе из России, согласны с тем, что в настоящее время для сокращения объемов поставляемого через трубопровод газа нет оснований.

Ранее о недоверии к данным российской стороны также рассказала компания Siemens, газоперекачивающие агрегаты которой, по словам «Газпрома», находятся в Канаде на ремонте. Исполнительный директор компании Джо Кезер опроверг слова «Газпрома», заявив, что даже если бы турбины для газопровода задержались в ремонте на долгое время, то это все равно бы не оправдало такого сильного спада поставок.

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. Помимо невозвращенных Siemens агрегаторов, трудности обусловлены также техническими неисправностями двигателей, которые обнаружил Ростехнадзор, и выработкой межремонтного ресурса ГПА. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.