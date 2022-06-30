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Путин обвинил Запад в «сгребании» продовольствия

Путин заявил, что рост цен на продовольствие связан со «сгребанием» товаров Западом

Фото: Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Ситуация с ростом цен на продовольствие на мировых рынках связана с тем, что в пандемию Запад начал «сгребать» продукцию, заявил президент России Владимир Путин. Его обвинения в адрес «недружественных» государств приводит РИА Новости.

«Что касается продовольствия, в ходе борьбы с последствиями пандемии западные страны начали проводить эмиссию, увеличивать дефициты своих бюджетов и начали "сгребать" с мировых рынков за счет этой эмиссии продовольственные товары. Резко пошли вверх цены на продовольствие», — сказал Путин.

При этом он добавил, что обсуждать вопрос можно бесконечно, однако важно предпринимать «какие-то действия для того, чтобы ситуация не стала трагической».

Российский президент уже возлагал на оппонентов ответственность за продовольственный кризис, который стал обсуждаться после начала военной операции на Украине — страна является одним из крупных экспортеров зерновых. Обвинения в адрес России, касающиеся проблемы, — это перекладывание «с больной головы на здоровую», говорил Путин в начале июня. В Москве также неоднократно указывали, что часть кризиса связана с антироссийскими санкциями.

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Платон Щукин
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