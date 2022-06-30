Ректор РАНХиГС отказался признать вину в хищении средств вуза

Ректор РАНХиГС Мау отказался признать вину в мошенничестве на 21 миллион рублей

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау отказался признать вину в особо крупном мошенничестве. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее адвокат ректора рассказал, что его подзащитному вменяют хищение 21 миллиона рублей. Отмечалось, что задержание ректора связано с делом экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Следствие потребовало поместить Мау под домашний арест до 7 августа. На суде следователь заявил, что у ректора был куплен билет в Турцию на 2 июля и он может скрыться от правосудия. Также он отметил, что сейчас продолжается розыск других соучастников Мау.

Ректора РАНХиГС, который занимал эту должность с 2010 года, задержали 30 июня, позже силовики провели обыски в кабинетах у него и у других сотрудников академии.

3 июня сообщалось, что Тверской суд Москвы продлил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергея Зуева. Следствие считает, что он причастен к хищению 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

В деле проекта «Учитель года» фигурируют экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова и ее гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.

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