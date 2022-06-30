Мужчина решил сделать предложение возлюбленной и уронил кольцо в озеро

The Mirror: мужчина уронил кольцо в озеро, когда делал предложение возлюбленной

Житель Великобритании решил сделать возлюбленной предложение руки и сердца на берегу озера, но уронил помолвочное кольцо в воду. На видео произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

26-летний Рос Бэмбер познакомился со своей 23-летней возлюбленной Джери Эшфорт пять лет назад, когда они вместе работали в доме престарелых.

Мужчина собирался опуститься перед возлюбленной на одно колено и спросить, желает ли она стать его женой, однако все пошло не по плану. Когда он открыл футляр, кольцо выпало, провалилось сквозь щель в настиле и скатилось в воду. «Скажи мне, что это не то, о чем я подумала», — сказала Эшфорт, закрывая глаза руками. Бэмбер быстро сориентировался и сымпровизировал с другим кольцом, которое уже было на ее пальце. Женщина ответила согласием.

На следующий день пара отправилась покупать другое кольцо. После этого они вернулись на озеро, где повторили сцену, на этот раз не уронив кольцо. Британец отметил, что все еще надеется найти первое кольцо, которое стоило почти тысячу фунтов (63,1 тысячи рублей). «Я разговаривал с владельцем озера, и он сказал, что будет рад помочь нам найти кольцо. Джери была расстроена произошедшим», — сказал он.

Видео предложения в TIkTok набрало более 3,5 миллиона просмотров. Пользователи спрашивали, не розыгрыш ли это. Другие предложили паре воспринять произошедшее с оптимизмом. «Я думаю, это очень веселая помолвка в хороший день. Вообразите, как будете вылавливать его с удочкой», — написал один из пользователей. «Это история, которую они будут рассказывать внукам», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, попытался сделать предложение возлюбленной, но ему помешали слишком узкие джинсы. Ситуация приняла комический оборот, когда он не смог извлечь футляр с кольцом из кармана.