Врач предупредил о смертельной опасности судорог

Невролог Максим Воронцов рассказал, что судороги встречаются чаще у женщин, чем у мужчин

Врач-невролог Максим Воронцов предупредил о смертельной опасности судорог — непроизвольного сокращения мышц. О том, чем чревато их частое повторение и почему судороги встречаются чаще у женщин, чем у мужчин, эксперт рассказал изданию «АиФ».

Невролог отметил, что судороги бывают «истинные», тетанические, дистонические, а также судороги контрактуры. «В одном приступе судорог могут сочетаться и те, и другие. Эпилептический приступ также является судорожным припадком, при котором непроизвольно сокращаются все мышцы», — рассказал Воронцов.

По словам врача, судороги случаются из-за чрезмерных физических нагрузок, а также дефицита натрия из-за высокого потоотделения (например, у спортсменов). Также непроизвольное сокращение мышц может происходить из-за низких показателей витамина В6 или падения сахара в крови. Варикозное расширение вен, проблемы с сердцем, сахарный диабет и другие проблемы с эндокринной системой могут стать причиной судорог, добавил врач.

«Виновниками непроизвольного сокращения мышц также могут стать психогенные факторы и проблемы неврологического характера — повышенная нервная возбудимость, активность определенных структур мозга», — предупреждает невролог.

Он отметил, что по-настоящему опасны судороги гладких мышц внутренних органов, например, бронхов, коронарных артерий. Их непроизвольные сокращения, по словам врача, могут стать причиной смерти.

Эксперт добавил, что женщины подвержены появлению судорог больше мужчин из-за чувствительной нервной системы. Особенно это актуально во время беременности из-за высокой нагрузки на организм на фоне дефицита витаминов, а иногда и лишнего веса, подчеркнул он. Также проблема нередко встречается у пожилых людей.

Для профилактики появления непроизвольного сокращения мышц Воронцов советует правильно питаться, делать растяжку, держать в норме баланс витаминов, носить удобную обувь, делать упражнения для стимуляции кровообращения, укрепления мышц и расслабления, а также следить за весом.

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