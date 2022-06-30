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Володин заявил о поражениях Киева в ходе спецоперации

Володин: Киев намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Киев намеренно публикует дезинформацию, чтобы подчеркнуть свои псевдопобеды в ходе спецоперации. Однако на самом деле он терпит поражение за поражением. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«Давайте не будем лить воду на вражескую мельницу», — призвал председатель нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен военнослужащего. По его словам, обменивают лишь тех, кто тяжело ранен, а бойцы полка «Азов», у которых «руки в крови», являются нелюдями. Все вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у профильных комитетов Госдумы, добавил парламентарий.

Вместе с тем он отметил, что российские власти «правильно делают», не предавая широкой огласке информацию о проведенных обменах — в отличие от украинских политиков.

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Сергей Истомин
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