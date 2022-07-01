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МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации

Замглавы МИД Грушко предрек превращение Прибалтики в арену конфронтации из-за НАТО
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко предположил, что из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО Прибалтика может превратиться из самого спокойного региона в зону жесткой конфронтации. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат предрек, что в результате военного освоения территории новых членов альянса Европа превратится в зону «совершенно ненужного военного соперничества».

Валентина Шварцман
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