МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации

Замглавы МИД Грушко предрек превращение Прибалтики в арену конфронтации из-за НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко предположил, что из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО Прибалтика может превратиться из самого спокойного региона в зону жесткой конфронтации. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат предрек, что в результате военного освоения территории новых членов альянса Европа превратится в зону «совершенно ненужного военного соперничества».