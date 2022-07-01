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Спорт

Большунов сходил на рыбалку и похвастался большим уловом

Российский лыжник Александр Большунов показал фото пойманной на рыбалке щуки

Фото: Telegram-канал «SanSanychBolshunov»

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с рыбалки.

Спортсмен поймал щуку и показал ее подписчикам. «Активный отдых с большим уловом», — похвастался Большунов.

Ранее норвежский тренер по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал, что Большунов был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. По словам тренера, без фото россиянина спортсмены думают, что можно тратить больше времени на отдых и все равно хорошо выступать, однако такие мысли ошибочны.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пекине. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. На чемпионатах мира россиянин восемь раз поднимался на подиум, в том числе завоевал золото в скиатлоне на турнире в 2021 году.

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Анастасия Борисова
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