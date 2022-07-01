Следователи завели дело о нарушении безопасности после падения АН-30 в Якутии

Следователи изъяли груз и бортовые самописцы с упавшего в Якутии самолета Ан-30

После падения самолета Ан-30 в Республике Саха (Якутия) следователи завели уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта») Уголовного кодекса (УК) РФ. Об этом пятницу, 1 июля, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Самолет был обнаружен в разрушенном состоянии на удалении 17 км от аэропорта Оленек. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли находившийся в самолете груз и бортовые самописцы. Назначены ряд экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия.

По данным следствия, 22 июня 2022 года в 14 часов по местному времени самолет Ан-30 с 7 членами экипажа и грузом 6 300 кг вылетел по маршруту Якутск — Оленек. Через некоторое время он пропал с радаров.

Позже самолет нашли в 70 километрах от населенного пункта Оленек, где тот совершил жесткую посадку. На борту находились семь человек, погибших нет.

Расследование уголовного дела продолжается.