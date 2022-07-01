Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos

Российский бренды Aviasales и Vizit отреагировали шутками на сообщение Asos

Отечественные бренды отреагировали шутками на оскорбительное заявление британского ретейлера Asos в адрес российских покупателей. Соответствующие публикации появились в их Twitter-аккаунтах и Telegram-каналах.

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales разместил пост с текстом: «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж. Обидно ведь видеть направления, по которым не можешь полететь, правда?»

Производитель презервативов Vizit также показал свою ироничную версию сообщения: «Привет! С сегодняшнего дня мы показываем тебе только презервативы по размеру. Обидно видеть Large, который не можешь надеть, правда?»

Флешмоб поддержал и сервис доставки продуктов питания Ozon fresh. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе, как и прежде, свежие и вкусные продукты Ozon fresh по привлекательным ценам. Обидно видеть то, что всем уже привезли, а ты еще не успел заказать, правда?» — написали в своем Telegram-канале его представители.

«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только товары по акции. Классно видеть то, что можно купить только в "Пятерочке", правда?» — добавили в российской сети продовольственных товаров «Пятерочка».

Ранее в июле россияне пожаловались на оскорбительное послание в приложении британского ретейлера Asos в App Store. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласил текст сообщения. Одни критиковали представителей компании за непрофессионализм, другие увидели причину в некачественном переводе с английского языка.