Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos

Российский бренды Aviasales и Vizit отреагировали шутками на сообщение Asos

Фото: Shutterstock

Отечественные бренды отреагировали шутками на оскорбительное заявление британского ретейлера Asos в адрес российских покупателей. Соответствующие публикации появились в их Twitter-аккаунтах и Telegram-каналах.

Сервис по поиску авиабилетов Aviasales разместил пост с текстом: «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только билеты в Воронеж. Обидно ведь видеть направления, по которым не можешь полететь, правда?»

Производитель презервативов Vizit также показал свою ироничную версию сообщения: «Привет! С сегодняшнего дня мы показываем тебе только презервативы по размеру. Обидно видеть Large, который не можешь надеть, правда?»

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022

Флешмоб поддержал и сервис доставки продуктов питания Ozon fresh. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе, как и прежде, свежие и вкусные продукты Ozon fresh по привлекательным ценам. Обидно видеть то, что всем уже привезли, а ты еще не успел заказать, правда?» — написали в своем Telegram-канале его представители.

«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только товары по акции. Классно видеть то, что можно купить только в "Пятерочке", правда?» — добавили в российской сети продовольственных товаров «Пятерочка».

Ранее в июле россияне пожаловались на оскорбительное послание в приложении британского ретейлера Asos в App Store. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласил текст сообщения. Одни критиковали представителей компании за непрофессионализм, другие увидели причину в некачественном переводе с английского языка.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой
Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos
Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров
Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера
В России сочли невозможным контроль за хакерами
Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.