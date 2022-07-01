Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета

Опубликовано видео с заводом «Азот» в Северодонецке, снятое с высоты птичьего полета

Территорию завода «Азот» в Северодонецке показали на видео, снятом с высоты птичьего полета. Ролик на своем канале в Telegram опубликовал телеканал «Звезда».

На одной из дымовых труб «Азота» можно заметить три флага — российский, Луганской народной республики (ЛНР), а также знамя Победы. Судя по кадрам, завод почти не получил серьезных повреждений.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что, благодаря «ювелирной» работе сил ЛНР, завод остался практически невредим.

27 июня стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию «Азота». В настоящий момент проводится расчистка и разминирование, военные проверяют подвальные помещения. С территории предприятия постепенно эвакуируют мирных жителей, но некоторые из них предпочли остаться в убежищах из соображений безопасности.

Время роста


Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета
Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Медики рассказали о состоянии выжившего при крушении Ан-2 россиянина
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.