Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета

Опубликовано видео с заводом «Азот» в Северодонецке, снятое с высоты птичьего полета

Территорию завода «Азот» в Северодонецке показали на видео, снятом с высоты птичьего полета. Ролик на своем канале в Telegram опубликовал телеканал «Звезда».

На одной из дымовых труб «Азота» можно заметить три флага — российский, Луганской народной республики (ЛНР), а также знамя Победы. Судя по кадрам, завод почти не получил серьезных повреждений.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что, благодаря «ювелирной» работе сил ЛНР, завод остался практически невредим.

27 июня стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию «Азота». В настоящий момент проводится расчистка и разминирование, военные проверяют подвальные помещения. С территории предприятия постепенно эвакуируют мирных жителей, но некоторые из них предпочли остаться в убежищах из соображений безопасности.

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