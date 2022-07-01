Популярная российская блогерша рассказала о травле из-за проблем со здоровьем

Блогерша Bad Barbie рассказала, что ее травили в школе из-за проблем со слухом

Популярная российская блогерша Bad Barbie (настоящее имя — Анастасия Чернышева) рассказала, что сталкивалась с травлей из-за проблем со здоровьем. По словам блогерши, люди смеялись над тем, что она плохо слышит. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello!.

Чернышева призналась, что подвергалась травле в подростковом возрасте. «Когда я занималась танцами, меня буллили мои подружки за слух, также это делали учителя и знакомые. Насмешкам подвергалась и моя речь — все дразнили меня шепелявой. Преподаватель по актерскому мастерству говорил, что я не подлежу обучению и могу забыть о карьере актрисы», — вспомнила она.

Блогерша добавила, что всегда спокойно переживала травлю. «Буллинг в некотором роде делает тебя сильнее, помогает более стойко противостоять жизненным препятствиям и хейтерам, которые встречаются на пути у каждого из нас», — подчеркнула она.

Анастасия Чернышева — популярная российская блогерша, известная под псевдонимом Bad Barbie. Из-за родовой травмы у девушки возникли проблемы со слухом. Она участница тикток-хауса XO Team. На ее страницу в соцсети TikTok сегодня подписано 14,8 миллиона человек.

Ранее другая популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла главный минус жизни в Швеции. Она пожаловалась, что в этой стране невозможно купить алкогольные напитки и еду поздним вечером.