Bonprix прекратил работу в России

Немецкий интернет-магазин Bonprix полностью прекратил работу в России

Интернет-магазин Bonprix, входящий в состав немецкого холдинга Otto Group, полностью прекратил работу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ретейлер остановил прием новых заказов 30 июня. При этом все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены. Сотрудники маркетплейса также уточнили, что служба поддержки для клиентов продолжает работать в обычном режиме.

Известно, что бренд ​Bonprix, основанный в 1986 году, на данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки. Марка специализируется на продаже одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и различных товаров для дома.

После начала спецоперации на Украине многие бренды объявили о прекращении инвестиций в Россию или закрытии офлайн-магазинов. Об отмене продаж продукции российским покупателям заявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогично поступили модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другие крупные компании.