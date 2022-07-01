Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве основателя газеты «Черновик»

Суд дал от 16 до 24 лет четырем фигурантам дела об убийстве издателя «Черновика» Камалова

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четырем фигурантам дела об убийстве основателя и издателя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурата Камалова, им дали от 16 до 24 лет лишения свободы. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Покушение на Камалова было совершено 15 декабря 2011 года в Махачкале на улице Магомеда Гаджиева, недалеко от редакции газеты. Камалов скончался по пути в больницу. На месте преступления нашли 14 гильз.

В 2020 году организатором убийства назвали бывшего заместителя председателя правительства Дагестана Шамиля Исаева. По версии следствия, своими публикациями журналист мешал развитию его политической карьеры.

Перед судом помимо Исаева также предстали жители Дагестана Магомед Абигасанов, Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов. Им в 2020 году было предъявлено обвинение по статьям о посягательстве и склонении к посягательству на жизнь общественного деятеля, об участии в банде и незаконном хранение оружия.

Ранее Исаев уже был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. Его подельник Шуайбов в 2009 году также был судим за убийство еще одного журналиста — Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков ранее осужден и Хазамов. С учетом этого наказание им было назначено по совокупности приговоров. Исаев и Абигасанов осуждены к 16 годам лишения свободы каждый, Шуайбов — к 23 годам лишения свободы, Хазамов — 24 годам лишения свободы, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Общественно-политический еженедельник «Черновик» нередко критиковал существующее в республике положение дел, деятельность министерств, глав муниципальных образований, криминальную ситуацию в регионе. В 2008 году против главного редактора издания и нескольких журналистов издания возбудили уголовное дело, обвинив их в экстремизме. В 2011 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. В 2009 году имя Хаджимурада Камалова попало в распространявшийся в Махачкале список людей, которым неизвестные угрожали смертью.