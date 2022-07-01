Найден препарат для лечения COVID-19

ACS Infectious Diseases: противораковый препарат предложили применять для лечения COVID-19

Команда международных ученых из США, Швейцарии и Китая нашли препарат, обычно применяемый при онкологических заболеваниях, способный воздействовать на возбудителя COVID-19, а также на другие вирусы. Выводы исследования описаны в журнале ACS Infectious Diseases.

Существующие методы терапии коронавирусной инфекции еще далеки от совершенства, поскольку имеют определенные нюансы работы, поэтому специалисты со всего мира ищут новые пути для лечения. Одним из таких вариантов может стать противораковый препарат апратоксин S4, работающий с белками человека и препятствующий репликации многих вирусов, включая SARS-CoV-2 и гриппа.

В экспериментах на клетках обезьян и людей, заболевших COVID-19, ученые выявили, что апратоксин S4 уменьшает количество зараженных клеток действеннее, чем существующие противовирусные лекарства. Также молекула показала свою эффективность против вируса гриппа А, вируса Зика, вируса Западного Нила и денге. В случае с SARS-CoV-2 препарат не предотвращает проникновения в организм, однако уменьшает количество спайкового белка и снижает репликацию вирусной РНК.

В декабре 2021 года ученые из Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы заявили, что известное лекарство от алкогольной зависимости дисульфирам, которое применяют в наркологии уже около 60 лет, оказалось способно воздействовать против коронавируса.