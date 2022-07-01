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В стране-члене НАТО нашли сторонников России

Датский телеканал tv2.dk: русские в Нарве заявили о поддержке России при войне с Эстонией

Кадр: TV 2

В эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине. Их нашли журналисты датского телеканала tv2.dk.

Граждане Эстонии — страны-члена НАТО — заявили, что в случае войны между Москвой и Таллином встанут на сторону России. «Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», — сообщает датский вещатель.

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Жители Нарвы заявили, что не разделяют западную позицию по отношению к России. Так, один из них, Анатолий, сторонник Москвы, заявил, что он «точно будет с русскими». «В Нарве все за Россию», — подчеркнул он.

В свою очередь, Людмила Толомпойко пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, а этническим русским сложнее найти работу в бюджетной сфере. Она призвала эстонское правительство быть «благоразумнее и дипломатичнее» в вопросе мира с Россией.

Ранее в Министерстве иностранных дел России рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Эстонию из-за враждебности со стороны Таллина. Там напомнили о введении Эстонией с 10 июля запрета для физических лиц на ввоз из России и вывоз в нее ряда товаров и высказали мнение, что «истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам».

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Марина Совина
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