Россия задумалась об ответных мерах по безопасности после саммита НАТО

Грушко: Россия рассмотрит итоги саммита НАТО для принятия ответных мер по безопасности

Российские власти задумались о принятии ответных мер по обеспечению безопасности после итогов саммита НАТО, который прошел в Мадриде 28-30 июня. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, итоги саммита [НАТО] будут подвергнуты серьезному анализу как с политической, так и с военной точки зрения, в том числе относительно ответных мер, чтобы обеспечить безопасность России», — рассказал дипломат. Он отметил, что прошедший саммит не был самым скучным в истории альянса, но был крайне предсказуемым.

По словам Грушко, главный вывод саммита в Мадриде заключается в том, что НАТО завершила эволюционный кульбит с момента основания в 1949 году назад к обеспечению безопасности методами времен холодной войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объявленное НАТО увеличение контингента в Восточной Европе является нарушением старых обещаний. По его словам, усиление альянсом восточного фланга в Европе планировалось вне зависимости от решений саммита НАТО в Мадриде.