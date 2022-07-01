Роль Индонезии в переговорах России и Украины оценили

Политолог Бышок думает, что Индонезия решила стать миротворцем в диалоге России и Украины

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский открыты к общению с кем угодно, кроме как друг с другом, поэтому дипломатическая миссия президента Индонезии Джоко Видодо понятна. Он хочет выступить миротворцем, но говорить, что у него какие-то наполеоновские планы изменить мир к лучшему, не стоит, считает исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он обозначил роль Индонезии в переговорах России и Украины.

Послание

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Текст послания не раскрывается.

Миротворцев всегда любят Станислав Бышок политолог

«В этом смысле у президента Индонезии позиция совершенно беспроигрышная: "Я попытался, поговорил и с тем, и с другим, а дальше уже не мое дело. Я сделал все для мира"», — считает Бышок.

Политолог уверен, что для Джоко Видодо принципиально сохранить нормальные экономические отношения с Россией и Украиной, а специальная военная операция этому не способствует — в том числе экспорт зерна находится под угрозой.

«Тут не только общий гуманизм играет роль, но и вполне прагматические соображения. В конце концов, как Индонезия, так и другие страны прямо или косвенно страдают от последствий спецоперации и прежде всего санкций, которые накладывают в этом всем контексте», — сказал он.

Зерно

Станислав Бышок подчеркнул, что текст сообщения не раскрывается, однако поделился своими догадками о том, что в нем может быть.

Речь шла о требовании к России разблокировать возможность для экспорта украинского зерна Станислав Бышок политолог

При этом принимать Индонезию как единственного участника в переговорах между Россией и Украиной по вопросу вывоза зерна не стоит, добавил Бышок.

«Я думаю, что и через Турцию этот вопрос тоже поднимался, и на уровне ООН это обсуждается. В данном случае просто лишним не стало это общение президента Индонезии с российским и украинским лидерами. Тут нет эксклюзивности и нет такого, что только один человек может быть медиатором», — заключил он.

30 июня президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели переговоры в Москве. По словам Владимира Путина, переговоры с индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.