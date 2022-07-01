Более 30 стран призвали приостановить членство России в международных федерациях

33 страны призвали приостановить членство России в международных спортивных федерациях

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук рассказал, что более 30 стран потребовали приостановить членство России в международных спортивных федерациях. Его слова приводит РИА Новости.

Бортничук отметил, что заявление подписали 33 страны. Он объяснил, что решение было принято в связи с тем, что некоторые организации могут поспособствовать возвращению российских федераций и атлетов в мировой спорт. Также страны призвали исключить представителей России из управляющих органов международных федераций.

16 июня апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) восстановил членство Федерации бобслея России (ФБР). «Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано», — заявила президент ФБР Елена Аникина.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В большинстве дисциплин спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.