Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Найдена вырабатывающая топливо бактерия

Joule: найдена бактерия Streptomyces, способная вырабатывать авиатопливо

Фото: Amir Cohen / Reuters

Команда международных ученых из лаборатории Лоуренса в Беркли, Технического университета Дании и Калифорнийского университета нашла бактерию Streptomyces, которая способна вырабатывать авиатопливо с помощью ферментации. Выводы работы опубликованы в журнале Joule.

В результате естественного процесса метаболизма бактерий при расщеплении глюкозы или аминокислот они вырабатывают «надкусанную» молекулу Jawsamycin (циклопропан), названную в честь фильма «Челюсти» из-за углублений, похожих на те, что остаются после укуса. Специалисты провели анализ и выяснили, что за превращение молекул циклопропана, которые могут быть использованы в качестве топлива для самолетов, отвечают ферменты поликетидсинтазы.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Специалисты рассказали, что полученное топливо будет работать как биодизель, но для начала его следует обработать, чтобы снизить температуру воспламенения. В будущем исследователи хотят внедрить свою разработку в космическую и авиационную сферу, что позволит иметь не только экологическое топливо, но и альтернативу в то время, когда ископаемое горючее закончится.

В марте российские ученые из НИТУ «МИСиС» предложили новую технологию производства арктического топлива из переработанных автомобильных покрышек.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой
Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos
Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров
Фанаты Трэвиса Скотта возмутились ценами билетов на концерт рэпера
В России сочли невозможным контроль за хакерами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.