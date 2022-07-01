Медики рассказали о состоянии выжившего при крушении Ан-2 россиянина

Выживший при крушении самолета Ан-2 в Якутии получил сотрясение мозга и перелом ребер

Медики присвоили состоянию выжившего при крушении самолета Ан-2 в Якутии среднюю степень тяжести. Об этом рассказали в оперштабе республики, передает РЕН ТВ.

Павел Кривошапкин, десять дней пробывший в лесу после крушения воздушного судна, получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребер. Спасатели заметили мужчину в пяти километрах от места крушения Ан-2.

Сам Кривошапкин подчеркивал, что ему удалось найти рыбацкий домик, где хранилась еда.

У найденного воздушного судна уцелела только хвостовая часть, а его корпус сильно обгорел, добавили в оперштабе.

О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии, на борту которого находились три человека, стало известно 21 июня. Пропавший борт обнаружили 1 июня на склоне горы в Кобяйском улусе.