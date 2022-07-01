Популярный российский блогер возмутился сравнением с Шатуновым

Блогер Даня Милохин возмутился сравнением с покойным певцом Юрием Шатуновым

Популярный российский блогер Даня Милохин возмутился сравнением с покойным певцом, участником группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Анна Монгайт, указавшая ранее на сходство знаменитостей.

«Журналистка Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за ***?! Я жил, жив и буду жить! И мои фанатовки и фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри», — приводит Монгайт слова Милохина.

Блогер добавил, что сравнение с вокалистом группы Queen может быть чрезмерным, однако выразил уверенность в том, что может соперничать в мастерстве с музыкантом Элтоном Джоном.

Журналистка 23 июня в своем некрологе Шатунову сравнила певца с тиктокером и указала на их сходство. «Умер лидер "Ласкового мая" Юра Шатунов — Даня Милохин 80-х. Тот же детдомовец, карьера с многомиллионной аудиторией и шальными деньгами, тоже дикий успех у девочек», — написала журналистка.

Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной смерти певца стал обширный инфаркт. Урну с прахом Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище.