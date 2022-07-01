Генконсульство Норвегии в Мурманске временно прекратило работу

В МИД Норвегии решили временно прекратить работу генконсульства страны в Мурманске

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратило свою работу по решению МИД страны. Об этом стало известно РИА Новости.

О соответствующем решении норвежского внешнеполитического ведомства стало известно 8 июля. Сообщалось, что генконсульство в Мурманске закроется 1 июля и откроется, когда позволит ситуация.

По информации агентства, атрибутику со здания генконсульства пока не сняли. Причиной для закрытия дипведомтсва назвали сворачивание программ приграничного сотрудничества и совместных проектов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва ожидает ответа от Норвегии по ситуации вокруг блокирования доставки грузов в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Он пояснил, что российская сторона хочет посмотреть, как Норвегия отреагирует на направленный ей официальный запрос.