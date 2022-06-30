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В МИДе рассказали об ожидании ответа от Норвегии по ситуации со Шпицбергеном

Лавров рассказал, что Москва ожидает ответа от Норвегии по ситуации вокруг Шпицбергена

Фото: Balazs Koranyi / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва ожидает ответа от Норвегии по ситуации вокруг блокирования доставки грузов в российские поселки на архипелаге Шпицберген. Его слова приводит ТАСС.

Лавров пояснил, что российская сторона хочет посмотреть, как Норвегия отреагирует на направленный ей официальный запрос. В нем Россия требует объяснить, как ситуация сочетается с обязательствами Норвегии по Договору о Шпицбергене 1920 года.

«Надеюсь, что они ответят оперативно, потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро», — добавил глава МИД.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций.

В МИД России такое решение назвали неприемлемым. В связи с ситуацией в министерство была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в России Сольвейг Россебе.

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Антон Похиляк
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