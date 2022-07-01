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Кремль раскрыл подробности о переданном Путину послании от Зеленского

Песков заявил, что переданное Путину послание от Зеленского было не в письменной форме

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Послание украинского лидера Владимира Зеленского, переданное президенту России Владимиру Путину от коллеги из Индонезии Джоко Видодо, не было в письменной форме. Такие подробности раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Накануне президент Индонезии заявил, что по итогам переговоров в Москве передал Путину послание от Зеленского.

По словам Пескова, ему неизвестно, что именно содержалось в послании, однако оно не было представлено в виде письменного документа. «Единственное, что я могу сказать по этой теме», — уточнил пресс-секретарь, комментируя вопрос журналистов.

В свою очередь пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обращается публично по видео.

Кроме того, в офисе Зеленского опровергли передачу какого-либо письма российскому лидеру.

30 июня президент Индонезии рассказал, что передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Он также объявил о желании налаживать отношения между двумя президентами.

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Анна Щербакова
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