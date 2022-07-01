Безработная богатая наследница раскрыла многомиллионную сумму трат на внешность

Наследница богачей Абдесселам тратит четыре миллиона рублей в месяц на уход за собой

Жительница Нью-Йорка, которая родилась в состоятельной семье, раскрыла многомиллионную сумму трат на поддержание привлекательной внешности. Интервью с ней публикует The Sun.

Безработная наследница Рома Абдесселам регулярно делится роликами в TikTok, в которых демонстрирует сотням тысячам подписчикам роскошную жизнь. Например, блогерша показывает зрителям покупки в бутиках люксовых брендов, отдых в дорогих отелях и различные косметологические процедуры в лучших клиниках США.

По словам дочери богачей, у нее нет свободного времени, несмотря на то, что она не работает. «Стараться всегда быть красивой — вот моя профессия», — считает она. Отмечается, что девушка тратит 62 тысячи фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей) в месяц на уход за собой, новую одежду, обувь и аксессуары.

Согласно материалу, Абдесселам делает микроблейдинг и инъекции ботокса несколько раз в год, а для улучшения состояние тела посещает лимфатический массаж. Вдобавок собеседница издания призналась, что не носит один и тот же наряд больше трех раз, предпочитая приобретать новые вещи каждый день.

«Я люблю тратить деньги, чтобы люди работали за меня. Я даже наняла человека, который моет и расчесывает мои волосы несколько раз в неделю, потому что я ненавижу заниматься этим сама, — рассказала в заключение американка. — Родители пытаются заставить меня работать или выйти замуж, но я продолжаю быть их пиявкой по выкачиванию денег».

В августе 2021 года блогерша назвала сумму еженедельных трат на одежду и разозлила подписчиков. Микаэла Теста призналась, что каждую неделю приобретает вещи на общую сумму пять тысяч долларов (276 тысяч рублей). Австралийка объяснила, что не может надевать один и тот же наряд дважды.