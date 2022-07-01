Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Пари Нижний Новгород
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Волейболистка рассказала о покорившем иностранцев российском продукте

Волейболистка «Альбы Блаж» Руссу: румынам очень понравились глазированные сырки из России

Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за румынский «Альба Блаж», рассказала о продукте, который покорил иностранных одноклубниц. Ее слова приводит Sport24.

«Я привозила команде глазированные сырки "Б.Ю. Александров". Девчонкам очень понравились эти сырки. Они просили меня привезти еще», — рассказала 23-летняя спортсменка. Она призналась, что в Румынии ей не хватает творога и пельменей, и обратила внимание на то, что в остальном довольна местной кухней.

Руссу известна по выступлениям за «Заречье-Одинцово», а также «Протон» в Суперлиге. В 2021 году она перешла в «Альбу Блаж» и стала победительницей чемпионата Румынии в составе команды. На счету спортсменки также два золота Универсиады вместе со сборной России.

В 2019 году бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо рассказал об особенностях русской кухни. Специалист заявил, что его удивил борщ.

Время роста
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Минстрой отреагировал на предложение о запрете льготной ипотеки на «однушки»
Военный аналитик оценил три сценария Киссинджера по Украине
Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Глава СКР предложил ограничить показ насилия и реалити-шоу на телевидении
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.