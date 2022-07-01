Депутат Чепа заявил, что остров Змеиный в стратегическом плане не играет никакой роли

В стратегическом плане остров Змеиный не играет никакой роли, поэтому Министерство обороны приняло решение вывести российскую армию с острова, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал неочевидную причину вывода войск с острова.

«Задача не стоит»

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота, а также Воздушно-космических сил России, рассказал депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк. По его словам, российские военные заняли остров, отбили несколько атак, а также сбили значительное количество авиации и дронов.

«Когда мы вывели с острова украинский гарнизон, вернее, он сдался, мы обеспечивали с помощью находящейся там технической аппаратуры возможность прибытия в Одессу определенных судов и осуществляли контроль над выходом судов в обратную сторону. Но учитывая, что сегодня таких проблем нет, — потому что акватория моря со стороны Одессы заминирована и суда не могут перемещаться, — такая задача по охране, скорее всего, не стоит», — сказал Чепа.

Неочевидная причина

Депутат рассказал, что могло стать неочевидной причиной вывода российской армии. По его мнению, на это повлияли безосновательные обвинения в создании мирового кризиса в сторону России.

Сегодня мы слышим огромное количество шума о том, что Россия способствует продвижению продовольственного кризиса в мире Алексей Чепа депутат

«Те небольшие поставки в мировом масштабе, которые могут осуществляться на территории Одессы морским путем, даже на мизерную часть не решают тех проблем, которые сегодня в первую очередь создали последствия санкционной войны и последствия пандемии. Мы понимаем, что обвинения России — это абсурд, тем не менее, чтобы лишить возможности наших оппонентов спекулировать на эту тему, было принято такое решение», — заявил он.

При этом Чепа напомнил, что остров Змеиный уже несколько раз пытались атаковать со стороны Украины. «Хотя это не имело стратегического значения, а имело больше психологический и политический шаг. Поэтому, оставаясь там небольшим гарнизоном, мы подвергали определенному риску наших военнослужащих», — добавил депутат.

Очевидно все это взвесив, Министерство обороны приняло такой шаг, который можно назвать шагом доброй воли. Фактически мы делаем все, чтобы был решен вопрос по вывозу зерна. Мы убираем составляющую провокаций и спекуляций Алексей Чепа депутат

30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины собрались вернуться на остров Змеиный. Они планируют установить физический контроль над всем островом, в настоящее время украинские войска контролируют территорию «с помощью оружия», рассказал заместитель начальника Генерального штаба страны Алексей Громов.