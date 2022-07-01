Стало известно о состоянии выживавшего 10 дней после крушения Ан-2 россиянина

Выживший после крушения самолета Ан-2 в Якутии находится в состоянии средней тяжести

Павел Кривошапкин, который 10 дней в одиночку выживал после крушения самолета Ан-2 в Якутии, предварительно, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб республики.

По словам собеседника агентства, Кривошапкина на вертолете Ми-8 доставили в Республиканскую больницу №2 города Якутска. У него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребер.

По информации оперштаба, самолет выполнял рейс по заказу компании «Прогноз», сотрудником которой является Кривошапкин. Ан-2 должен был доставить инструменты и продукты для работающих на прииске геологов.

У найденного воздушного судна уцелела только хвостовая часть, а его корпус сильно обгорел, добавили в оперштабе.

О потере связи с самолетом Ан-2 в Якутии, на борту которого находились три человека, стало известно 21 июня. Пропавший борт обнаружили 1 июня на склоне горы в Кобяйском улусе.

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