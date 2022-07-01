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Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы

Премьер Мишустин подписал постановление о выходе России из соглашений Совета Европы

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, в тексте документа говорится об одобрении предложения российских министерств о прекращении с 16 марта 2022 года участия РФ в некоторых соглашениях Совета Европы.

Согласно постановлению, Россия выйдет из соглашений и прекратит участвовать в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; в частичном соглашении 1990 года, учреждающим Еврокомиссию за демократию через право; в частичном открытом соглашении СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

10 марта Россия вышла из Совета Европы. МИД обозначил позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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Марина Совина
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