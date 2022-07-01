В Якутии на месте крушения Ан-2 нашли двух погибших

МЧС заявило об обнаружении тел двух погибших на месте крушения самолета Ан-2 в Якутии

Спасатели обнаружили тела двух погибших на месте крушения самолета Ан-2 в Якутии. Об этом заявили в региональном главке МЧС, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, всего на борту воздушного судна находилось три человека. Тело одного погибшего нашли возле самолета, второго — в кабине.

Третьему члену экипажа Ан-2 удалось выжить. Сейчас ему оказывают помощь медики.

1 июля стало известно, что в Якутии обнаружили обломки самолета Ан-2 авиакомпании «Полярные авиалинии», связь с которым была потеряна 21 июня. О найденном на склоне горы в Кобяйском улусе воздушном судне сообщил экипаж вертолета Ми-8, вылетевшего на поиски утром.

29 июня в Якутии потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8, также принадлежащий компании «Полярные авиалинии». На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». В результате жесткой посадки никто не погиб.