Самолеты Ту-142М3 Тихоокеанского флота «уничтожили» субмарину «противника»

ТОФ России: самолеты Ту-142М3 в Японском море «уничтожили» субмарину «противника»

Экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Самолеты совершили взлет с запасного аэродрома в Приморском крае. В ходе полетов экипажами комплексно применялись радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации. В одном из полигонов боевой подготовки летчики морской авиации обнаружили субмарину условного противника, классифицировали и провели слежение за ее действиями», — говорится в пресс-релизе.

На заключительном этапе учений экипажи самолетов отработали алгоритм уничтожения субмарины условного противника, роль которой играла одна из подлодок проекта «Варшавянка», имитируя использование противолодочного оружия.

В июне Министерство обороны России сообщило, что в рамках учений в дальней морской зоне группировка сил ТОФ отработала нанесение ударов по кораблям условного противника высокоточным оружием морского базирования.

В том же месяце военное ведомство сообщило, что противолодочные самолеты Ту-142М3 и корабли ТОФ отработали слежение за подводной лодкой условного противника в рамках учений в Тихом океане.