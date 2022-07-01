Россиянка пойдет под суд за убийство заставлявшего ее идти в магазин сожителя

В Кемеровской области 46-летняя россиянка зарезала сожителя после скандала из-за алкоголя

В Кемеровской области 46-летняя россиянка пойдет под суд за убийство сожителя. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале пара распивала спиртное в квартире. Когда напитки стали заканчиваться, мужчина попросил обвиняемую сходить за крепким алкоголем. Женщина отказалась, и начался скандал. Отказавшаяся идти в магазин россиянка схватила нож и нанесла колющий удар 50-летнему возлюбленному. Через некоторое время она осознала содеянное и попросила соседей вызвать скорую помощь.

Несмотря на все попытки врачей, спасти жизнь мужчине не получилось. СКР возбудил и расследовал дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СКР.

28 июня сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре 39-летняя россиянка предстанет перед судом за забитую в состоянии алкогольного опьянения до смерти подругу.