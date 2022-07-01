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Власти граничащего с Украиной региона рассказали об обстреле со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле со стороны ВСУ приграничного поселка

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получили несколько домов в приграничном поселке Теткино Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей», — написал он.

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По словам главы области, в части домов осколки повредили окна, несколько снарядов упало на огороды. Окончательная степень ущерба на данный момент выясняется. В результате атаки пострадавших нет.

29 июня в селе Случевск Погарского района Брянской области был сбит украинский беспилотник. По словам губернатора Александра Богомаза, сбитый дрон трижды пытался атаковать брянское село.

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Никита Абрамов
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