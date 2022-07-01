69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Спасатели обнаружили выжившего пассажира Ан-2 спустя десять дней поисков

Спасатели через десять дней поисков обнаружили выжившего после крушения Ан-2 пассажира

Фото: СКР

Спустя десять дней поисков спасатели обнаружили пассажира Ан-2, выжившего после крушения самолета 21 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, выжившим оказался 36-летний Павел Кривошапкин. В настоящий момент мужчину осматривают медики, видимых повреждений у него нет. Уточняется, что к спасателям он вышел самостоятельно.

21 июня стало известно о пропаже в Якутии самолета Ан-2, на борту которого находились три человека. Воздушное судно следовало по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

Обломки самолета обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском улусе. На месте крушения Ан-2 также нашли тела двух погибших.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России заявили об оказавшейся под вопросом смертной казни британцев в ДНР
Минстрой отреагировал на предложение о запрете льготной ипотеки на «однушки»
Военный аналитик оценил три сценария Киссинджера по Украине
Гаджет Apple помог найти девять угнанных автомобилей
Путин указал на попытки Запада сорвать урегулирование ситуации на Украине
Роспотребнадзор напомнил об опасностях кондиционеров
Питающегося через трубку ученого на последней стадии рака отправили в СИЗО
Оценены потери российских миллиардеров с начала года
Защита приговоренного к казни в ДНР марокканца подала апелляцию
Власти сообщили подробности о выживавшем 10 дней после крушения Ан-2 россиянине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.