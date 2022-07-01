Спасатели обнаружили выжившего пассажира Ан-2 спустя десять дней поисков

Спасатели через десять дней поисков обнаружили выжившего после крушения Ан-2 пассажира

Спустя десять дней поисков спасатели обнаружили пассажира Ан-2, выжившего после крушения самолета 21 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, выжившим оказался 36-летний Павел Кривошапкин. В настоящий момент мужчину осматривают медики, видимых повреждений у него нет. Уточняется, что к спасателям он вышел самостоятельно.

21 июня стало известно о пропаже в Якутии самолета Ан-2, на борту которого находились три человека. Воздушное судно следовало по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

Обломки самолета обнаружили 1 июля на склоне горы в Кобяйском улусе. На месте крушения Ан-2 также нашли тела двух погибших.