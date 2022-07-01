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Невролог подсказал доступные способы профилактики слабоумия

Невролог Вонг посоветовал больше общаться и гулять для профилактики деменции

Фото: Tânia Mousinho / Unsplash

Физическая активность не только снижает уровень стресса и тревожности, но и помогает сохранить здоровье мозга, уверяет доктор медицинских наук, врач-невролог Лян Вонг. В беседе с изданием ETNT он подсказал и другие доступные и при этом эффективные способы профилактики слабоумия.

Медик посоветовал обязательно гулять хотя бы полчаса в день, так как благодаря ходьбе увеличивается приток крови к мозгу и значительно улучшаются когнитивные способности. Еще одним способом снизить риск деменции он назвал социальную активность. Чтобы избежать деменции в зрелом возрасте, надо больше общаться, участвовать в общественной деятельности и не забывать о стимуляции когнитивных способностей при помощи учебы, развития новых навыков, разгадывания кроссвордов и головоломок и другой умственной активности, считает врач.

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Не менее важно, по словам Вонга, заботиться о своем психическом здоровье и в любых ситуациях стараться сохранять позитивный настрой, так как сильный стресс снижает нейропластичность мозга (способность нейронных сетей в мозге изменяться путем роста и реорганизации — прим. «Ленты.ру»).

Напомнил специалист и о важности качественного ночного сна для хорошего самочувствия в целом и профилактики слабоумия в частности. «Как количество, так и качество сна имеет решающее значение для здоровья мозга. Регулярный недосып приводит к различным неврологическим заболеваниям — в частности, к инсульту, когнитивному старению, деменции и болезни Паркинсона», — пояснил он.

Ранее врачи-онкологи Бет Овермойер, Элизабет Бухбиндер и Ричард Левин предупредили о пяти обманчиво безобидных симптомах, которые свидетельствуют о раке в начальной стадии. В частности, специалисты рекомендовали не оставлять без внимания любые шишки и припухлости на теле и насторожиться, если синяки быстро образуются и долго не проходят.

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Наталья Обрядина
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