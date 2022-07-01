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Олег Знарок возглавил клуб КХЛ

Клуб КХЛ «Ак Барс» назначил на пост главного тренера Олега Знарка

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды российского специалиста Олега Знарка. Об этом сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 59-летним специалистом и новым штабом клуба подписан на один год. Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков.

11 апреля «Ак Барс» объявил об уходе с поста главного тренера Дмитрия Квартального. Тогда же в пресс-службе казанцев анонсировали назначение Знарка.

Последним клубом Знарка в КХЛ был московский «Спартак». Также специалист работал тренером-консультантом в штабе сборной России.

В качестве тренера Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Дважды он завоевывал титул вместе со столичным «Динамо», один раз, будучи у руля петербургского СКА.

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Анастасия Борисова
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