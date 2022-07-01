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Польские БМП получат «противотанковые» башни

Польские БМП Rosomak получат башни ZSSW-30 с противотанковым вооружением

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на поставку первой партии боевых модулей ZSSW-30 с противотанковым вооружением. Их установят на боевые машины пехоты (БМП) Rosomak, сообщает Defence24.

В первой партии польским военным поставят 70 боевых модулей. Всего польская армия получит 341 колесную машину с новым вооружением. Также боевой модуль ZSSW-30 могут установить на перспективную БМП Borsuk.

В арсенал боевого модуля ZSSW-30 входит автоматическая пушка Mk 44/S Bushmaster II калибра 30 миллиметров и пулемет UKM-2000C. Также ZSSW-30 получил установку для запуска двух противотанковых управляемых ракет Spike LR.

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Колесная машина Rosomak является польской модификацией финской боевой бронированной машины Patria AMV. Базовая версия плавающей бронемашины Rosomak отличается отсутствием дополнительного бронирования.

Ранее стало известно, что правительство Словакии приняло решение о приобретении гусеничных боевых машин пехоты CV90 Mk IV. Новые БМП заменят машины BVP-1 и BVP-2.

В мае «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К. Модернизированные образцы достигли уровня эффективности современных БМП.

Синдром отмены: Россия


Даниил Иринин
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