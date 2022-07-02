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Признанная иноагентом Deutsche Welle возобновит вещание на русском языке

Признанная иноагентом немецкая компания Deutsche Welle возобновит вещание на русском языке

Фото: Globallookpress.com

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) с 1 июля возобновляет вещание на русском языке. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

«Немецкая медиакомпания Deutsche Welle возобновляет радиовещание на русском языке. Программа DW будет транслироваться из Вильнюса в течение получаса каждый вечер на средних волнах», — отмечается в сообщении.

Радиоверсии телепередач «DW Новости» и «В самую точку» будут доступны к прослушиванию в России и Белоруссии с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц.

28 марта Минюст России признал немецкое издание Deutsche Welle (DW) СМИ-иноагентом. Уточняется, что такое решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

4 марта сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал в России сайт DW. В регуляторе отметили, что причиной этой меры стало распространение изданием ложной информации о спецоперации на Украине.

4 февраля стало известно о закрытии московского бюро Deutsche Welle. Перед этим МИД России анонсировал, что в стране будет прекращено спутниковое и иное вещание DW.

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Марина Совина
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