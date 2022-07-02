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Зафиксирована самая далекая от Земли галактика

Astrophysical Journal Letters: обнаружена самая далекая от Земли галактика MACS1149-JD1

Фото: Alexander Andrews / Unsplash

Международные специалисты из Университета Васэда (Япония), Университета Цукуба, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Великобритания) зафиксировали самую удаленную от Земли галактику, а следовательно и самую раннюю из когда-либо наблюдаемых. Выводы работы опубликованы в Astrophysical Journal Letters.

Обнаружить галактику MACS1149-JD1 удалось на телескоп ALMA (Atacama Large Millimeter Array) благодаря «красному смещению»ее излучения. Это явление (похожее на эффект Доплера) возможно заметить, когда объекты, удаляющиеся от наблюдателя, испускают свет, который кажется красным из-за смещения в сторону более длинных волн. Изучая эти смещения, можно определить «движения» внутри галактик, а также их расстояние до Земли. Двухмесячное исследование выявило, что MACS1149-JD1 вращается со скоростью 50 километров в секунду и обладает диаметром в три тысячи световых лет. Дальнейшие наблюдения могут помочь ученым понять процесс формирования галактик в самой ранней Вселенной.

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Елена Апазиди
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