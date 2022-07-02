Генпрокуратура Украины: пограничника заподозрили в вымогательстве взятки за выезд

Украинского пограничника заподозрили в вымогательстве взятки за выезд из страны. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в генеральной прокуратуре Украины, передает РИА Новости.

По данным ведомства, военного из Могилев-Подольского пограничного отряда задержали в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов. Он потребовал с местного жителя, чей возраст попадает под призывной, деньги за разрешение беспрепятственно выехать с территории Украины.

В конце июня стало известно, что в Верховную Раду внесли законопроект о запрете на выезд из страны гражданам призывного возраста. На данный момент порядок выезда с территории Украины регулируется только решением президента Владимира Зеленского. Согласно указу, гражданам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины в период военного положения.

Ранее на сайте президента появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд с Украины. Зеленский позднее ответил на нее отказом. По его словам, ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение. Помимо этого, стало известно, что на Украине людей с инвалидностью, а также граждан, временно непригодных по состоянию здоровья, захотели призвать на службу с их согласия.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. После этого Украина ввела режим военного положения, также президент объявил о всеобщей мобилизации в стране.