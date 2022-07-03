Чемпион UFC Адесанья в пятый раз защитил титул

Чемпион UFC Исраэл Адесанья победил американца Джареда Каннонье и защитил титул

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннонье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний новозеландец в пятый раз защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Поединок прдлился все пять раундов и завершился победой Адесаньи единогласным решением судей.

Противостояние Адесаньи и Каннонье возглавило UFC 276. Для новозеландца эта победа стала 23-й в карьере.

В феврале Адесанья в четвертый раз защитил пояс в поединке против австралийца Роберта Уиттакера. В июне 2021-го он одолел претендента Мартина Веттори.

Адесанья выступает в UFC с февраля 2018-го. Единственное поражение новозеландец потерпел в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе против Яна Блаховича.