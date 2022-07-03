Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Локомотив М
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Сочи
7 июля
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Спорт

Чемпион UFC Адесанья в пятый раз защитил титул

Чемпион UFC Исраэл Адесанья победил американца Джареда Каннонье и защитил титул

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья одержал победу над американцем Джаредом Каннонье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний новозеландец в пятый раз защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Поединок прдлился все пять раундов и завершился победой Адесаньи единогласным решением судей.

Противостояние Адесаньи и Каннонье возглавило UFC 276. Для новозеландца эта победа стала 23-й в карьере.

В феврале Адесанья в четвертый раз защитил пояс в поединке против австралийца Роберта Уиттакера. В июне 2021-го он одолел претендента Мартина Веттори.

Адесанья выступает в UFC с февраля 2018-го. Единственное поражение новозеландец потерпел в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе против Яна Блаховича.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины
Задержанного хоккеиста сборной России вывезли в Североморск
Гладков пообещал помочь жителям Белгорода после обстрела
Описаны последствия обстрелов по Мелитополю
Раскрыты главные причины обращения москвичей к косметологу
Посетительница «Вкусно — и точка» пожаловалась на бургер с плесенью
Умер арестованный по подозрению в госизмене российский ученый
Чемпион UFC Адесанья в пятый раз защитил титул
В России ограничили переплату по новым ипотечным кредитам
Вокалистка группы «Воровайки» получила травму на концерте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.