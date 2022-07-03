Россиянам объяснили причины неэффективности кремов от целлюлита

Дерматовенеролог объяснила, что одних только кремов для борьбы с целлюлитом недостаточно

В процессе снижения веса россиянкам важно понимать, что одних только кремов для тела, которые должны помочь стать стройнее, недостаточно. Причины неэффективности средств от целлюлита в разговоре с «Газетой.Ru» назвала дерматовенеролог, главный врач клиники эстетической медицины «Артлео» Екатерина Васильева.

По ее словам, кремы, борющиеся с целлюлитом, — это лишь дополнительные средства в процессе снижения веса. «Если говорить прямо, то нет — крем не способен победить целлюлит», — сказала врач и объяснила, что он не может повлиять на подкожно-жировую клетчатку. «Но он может стать хорошим дополнением и помощью в лечении эстетических проблем при правильном питании и спорте», — подсказала дерматовенеролог.

Васильева также уточнила, что уходовые средства подобного типа будут оказывать лишь временный эффект, так как обладают лимфодренажным действием и выводят лишнюю жидкость из организма. «Но эта видимость сохраняется лишь несколько часов», — заявила специалист.

Ранее диетологи назвали простые и полезные пищевые привычки, которые помогут людям избавляться от лишних килограммов. В частности, Китти Бройхер предлагает сделать меньше порции и заполнять тарелки овощами и белком. Дана Эллис Ханнес, в свою очередь, посоветовала выпивать стакан воды и съедать овощной салат перед основным приемом пищи.

В июне также врач-диетолог Елена Тихомирова назвала способ снизить вес без спорта и заявила, что для этого физическая активность некритична. По ее словам, главное правило — дефицит калорий, а вовсе не спорт.