Диетологи назвали способствующие похудению полезные привычки

ENTN: диетолог Ханнес предложила съедать овощной салат перед приемом пищи для похудения

Диетологи назвали простые и доступные каждому полезные пищевые привычки, которые способствуют похудению. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Специалисты объяснили, что слишком сложные диеты и суровые ограничения не могут быть долгосрочными. Такое питание способно привести к гормональному сбою и другим проблемам со здоровьем. Чтобы похудение проходило плавно, диетолог Китти Бройхер предлагает уменьшить порции и заполнять половину тарелки овощами и фруктами, а другую — белком и зерновыми продуктами. Также, по ее мнению, лучше сократить количество молочных продуктов в рационе и выбирать те, которые содержат меньше жиров.

Диетолог Дана Эллис Ханнес советует выпивать стакан воды и съедать овощной салат перед основным приемом пищи. «Это поможет вам съесть меньше калорий и при этом насытиться», — объяснила она и добавила, что салат можно заправить ложкой оливкового масла.

Нередко проблемой становится отсутствие здоровых перекусов под рукой, считают диетологи. Чтобы всегда иметь возможность утолить голод с пользой для организма и без вреда для фигуры, специалисты рекомендуют подготовить перекусы заранее. Важно, чтобы они содержали клетчатку, полезные жиры и белок.

По мнению Бройхер, для планомерного похудения необходимо практиковать осознанное питание: во время еды сосредотачиваться на процессе и не отвлекаться на телефон, телевизор и другие раздражители.

